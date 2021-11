¿Murió Chyno Miranda? Expareja aclara los rumores

El 14 de septiembre fue la última publicación del artista. Por el momento nadie conoce el paradero del venezolano.

Chyno Miranda anunció que se alejaría temporalmente de la vida pública, la música y de las redes sociales. Ahora se han desencadenado varias dudas y rumores respecto al paradero del artista venezolano. Algunos dudan de si está vivo.

Por ese motivo, Natasha Araos, expareja de Chyno, no tuvo reparos en aclarar semejante rumor.

“¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?”, le preguntaron a Araos a través de Instagram.

La modelo no dudó es desmentir la información y agregó que se estaba enterando por el comentario, dejando en evidencia que no existe buena comunicación entre ambos.

“¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, contestó.

Hace casi dos meses, Chyno Miranda emitió un comunicado sobre su batalla personal y de salud. El venezolano pidió a sus seguidores tener paciencia sobre su retorno a los escenarios ya que primero quería recuperarse al 100%.

“He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se han convertido en un reto complejo afrontar, que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayudan a caer”, comentó.

“Por eso, desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado”, agregó.

“Gracias por tanto a mi familia, mi equipo y a ustedes por la voz de aliento que recibo a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física es tan importante para todos los seres humanos”, concluyó.

