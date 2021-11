Gobierno de AMLO investigará la muerte de Octavio Ocaña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervendrá para saber las causas de la muerte del actor. "Ya di instrucciones para que se revise todo el caso".

Durante su conferencia de ayer, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que investigará el caso de Octavio Ocaña.

La muerte del actor, famoso por interpretar a “Benito Rivers” en la serie Vecinos, contará con la intervención del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Me enteré que el papá pidió que interviniéramos y lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia y que se revise todo el caso”.

El mandatario aclaró que se respetarán los avances ya realizados por el gobierno del Estado de México (Edomex), no obstante, afirmó que “no vamos a tener ningún problema”, gracias, dijo, a la “buena relación” que se guarda con el gobernador, Alfredo del Mazo.

Horas después de estas declaraciones del mandatario, el señor Octavio Pérez, padre del fallecido artista, confirmó que ya ha sido contactado.

“Sí, él ya hizo un comunicado en la mañana, ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tuvimos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé la hora, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo la cosa”, contó.

Padre del actor pidió investigar

Según reveló el señor ante los medios, espera que se realice una investigación a fondo, pues para él hay muchas anomalías en el caso.

“Que sí me van a apoyar, ya a la Fiscalía nada más faltaría ver que investigara como debe de ser, con todas las anomalías que hubieron, todas las fallas que hubieron, los videos que hay. Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon.

Fue la presión social, yo no metí, no tengo ningún abogado metido ahorita porque no me interesaba, lo que quería primero era limpiar el nombre de mi hijo y queríamos arreglar esto socialmente porque todo mundo conoció a Benito”, continuó.

Octavio Pérez volvió a destacar la honorabilidad de su hijo, quien creció desde los seis años en el ojo público gracias a sus participaciones en televisión:

“Somos gente sana, gente de trabajo, gente de futbol, cuando él dejó de actuar, que dijo a los dos años, ‘no quiero ser actor’, lo apoyé, lo metí a la escuela de futbol y a nosotros no nos hacía falta ni el dinero ni la fama, él se lo ganó solito.

Lo que es Octavio Ocaña se lo ganó solo. No somos ni ladrones, ni asesinos, ni drogadictos, ni borrachos, todo eso es mentira”, aseveró el hombre en relación a lo difundido por varios medios.

Aún consternado, aseguró que las pruebas están claras, evidencias que contradirían el comunicado lanzado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

