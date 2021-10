Adamari López se disfraza de Jennifer López con un vestido transparente

No solo impactó a todos al transformarse en la cantante en el programa "Hoy Día", la presentadora también sorprendió con un sensual baile.

Adamari López se ha convertido en unas de las mujeres de la farándula que más dan de qué hablar después de su drástica pérdida de peso.

La presentadora ha tenido un éxito abrumador como como jurado todos los domingos en el certamen “Así se baila”, sumado a su carisma como conductora en “Hoy Día” la posicionan como la número uno entre el público latino.

Durante la emisión del viernes, la puertorriqueña enamoró a todos en una nueva sección del matutino de Telemundo llamada “La casa de los fantasmosos”.

Allí, cada uno de los integrantes debió interpretar a otros artistas conocidos e imitar sus bailes, cantos y personalidades. A la actriz de “Amigas y rivales” le tocó nada más y nada menos que la gran Jennifer López.

Para presumir su nueva figura, aprovechó la oportunidad para lucir un vestido con trasparencias y piedras plateadas. Además, combinó con sandalias en el mismo tono.

Los fans quedaron impresionados con su belleza y no dejaron pasar la oportunidad de escribirle mensajes halagadores.

Adamari López si supo ponerse en la piel de Jennifer López en el marco del Día de Halloween que se llevó a cabo en el programa.

La sensual mujer encendió las redes con un sexy baile, pues lució un short, con el abdomen descubierto y top para transformase en JLo en la canción “Cambia el paso” que grabó con Rauw Alejandro.

Los comentarios no dejaron de expresar lo bien que luce ahora, pues dejó de ser talla XL para pasar a una S en un año.

Recientemente se viralizaron unos polémicos audios en el programa ‘Chisme No Like’ donde la conductora Laura Bozzo arremetió en contra de la ex pareja de Toni Costa, quien padeció de cáncer hace un par de años.

Específicamente, fue diagnosticada en el 2004 y, al poco tiempo, su entonces esposo Luis Fonsi le pidió el divorcio. Por su parte, a la polémica peruana también se le detectó cáncer de mama en el 2017.

“Pero no la niña de siempre, Adamari López, que tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó, y entonces se revictimiza, no mam*s. Yo también tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a revictimizar, yo tengo la bandera del guerrero”, se escucha decir a Laura.