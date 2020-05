Esta es la fuerte razón por la que Héctor Sandarti quedará fuera de “Un Nuevo Día”

View this post on Instagram

Trabajar para ustedes en este momento tan crucial en la historia es muy importante para mí, es mi aportación al igual que la de todos mis compañeros. Mientras tanto, ustedes quédense en sus casas, compartan este tiempo con sus seres queridos, después los vamos a extrañar. Esperemos con paciencia el momento de volvernos a abrazar. Los quiero mucho familia! 💙 . #Sandarti #StayHome #QuedateEnCasa