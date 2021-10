Madre de Gigi Hadid acusa a Zayn Malik de haberla golpeado

Un escándalo tiene en el centro de la polémica al cantante, aseguran que habría agredido físicamente a su suegra, a la madre de la famosa modelo.

Según informó TMZ, Yolanda Hadid afirmó que Zayn Malik la golpeó durante un altercado familiar y que no descarta presentar un informe a la policía de la situación de violencia de la que fue víctima.

Rompe el silencio

A través de redes sociales, el ex One Direction negó rotundamente los hechos que se le acusan, aseguró que es una persona privada y que se esfuerza “por proteger su espacio personal” con el fin de construir para su pequeña hija un lugar “donde los asuntos familiares privados no se lancen a la esfera públicas para que todos los manoseen”.

“Niego de forma contundente haber pegado a Yolanda, y por el bien de mi hija declino hacer más comentarios al respecto. Espero que Yolanda reconsidere su falso alegato y opte por mirar hacia delante a fin de curar estas heridas familiares en privado”, dice el mensaje del cantante.

“Se trata de una cuestión privada que debería mantenerse como tal. Pero por el momento reina la división y parece que, a pesar de mis esfuerzos por restaurar la paz en mi entorno familiar para que ambos [en referencia a Gigi] podamos criar a mi hija como se merece, todo esto se ha ‘filtrado’ a la prensa. Espero de verdad que podamos sanar todo este daño que han generado tan duras palabras, pero sobre todo aseguro que me mantendré vigilante a fin de proteger a Khai y el grado de privacidad que se merece”, agregó.

“No están juntos ahora mismo. Pero siguen siendo muy buenos padres. Se coordinan perfectamente. Yolanda es lógicamente muy protectora con Gigi, sólo quiere lo mejor para su hija y para su nieta”, comentó el representate de Gigi Hadid dejando en claro que la pareja está separada pero que la modelo no brindará más detalles.

