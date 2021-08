Galán de Telemundo se declara abiertamente homosexual y habla de su novio

El actor de "Sin Senos Sí Hay Paraíso", Roberto Manrique, decidió hablar por primera vez de su sexualidad y confesó que desde hace salió del clóset.

Uno de los galanes de Telemundo, Roberto Manrique, se ha convertido en tendencias en las últimas horas, pues ​habló por primera vez y de manera pública de su orientación sexual.

El actor ecuatoriano, conocido por sus actuaciones en telenovelas como Doña Bárbara o Sin senos sí hay paraíso, decidió abrir su corazón ante sus fans.

En un video en su cuenta oficial de Instagram, dijo que hace varias semanas había algo en él que no lo dejaba sentirse bien, y decidió contar a sus seguidores que era gay.

“Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de qué sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, sostuvo.

“Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del clóset porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente, les cuento”, dijo.

Según explicó, este mensaje va dirigido sobre todo al niño que fue víctima de muchas inseguridades y prejuicios.

“Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar ‘no era de hombres’, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado”, lamentó.

La razón del actor

Si bien el artista de Telemundo hace ahora esta confesión, lo cierto es que sus familiares y amigos cercanos saben de su orientación sexual desde hace más de 20 años.

Incluso habló de su pareja desde hace siete años, a quien considera un “hombre maravilloso”.

“Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuánto hemos crecido y cuánto nos hemos impulsado”, manifestó aunque, previamente se había referido a él como su amigo. “No, no es mi amigo. Es mi novio”, aclaró.

También relató que cuando le confesó a su padre que era homosexual, este pensó que iba a sufrir porque “las personas homosexuales no eran felices”.

No obstante, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo al oído a su progenitor que no debía preocuparse. “No tienes de qué preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo”, señaló.

