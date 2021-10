Las cámaras de "La Casa de los Famosos" captaron a Alicia Machado revelando detalles de la infidelidad de la modelo guatemalteca y lo que estaba dispuesta a hacer por el actor.

Aunque Kimberly Flores y Roberto Romano ya no estén dentro de “La Casa de los Famosos” siguen siendo dos de los exintegrantes más polémicos por sus “encuentros” amorosos.

Recordemos que la modelo guatemalteca abandonó el reality para salvar a su familia y su matrimonio; mientras que el actor fue eliminado el lunes.

Tras la salida de Romano, las cámaras captaron cuando Alicia Machado estaba contando a una de sus compañeras, que ellos sí tuvieron un encuentro íntimo antes de ingresar al programa, mientras se encontraban aislados en un hotel.

View this post on Instagram

Además, la duda la sembró el mismo artista, quien dejó a todos sorprendidos con sus palabras.

“Yo cuando leo una vaina, no me equivoco. (Fue) una carta de amor, producción tiene una carta de este cabr*n… Se acostaron, mi vida, en un hotel. Ella quería dejarlo todo por él”, explicó la ex Miss Universo a Cristina Eustace.