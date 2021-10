Kimberly Flores defiende el “el peor defecto” que tiene su cuerpo

Tras publicar varias fotos en bikini, la modelo guatemalteca fue duramente criticada por el aspecto de su ombligo, así que ella decidió dar la cara y revelar por qué lo tiene así.

Kimberly Flores se ha convertido en una de las celebridades más polémicas en las últimas semanas, todo desde que decidió participar en el reality “La Casa de los Famosos“, hasta su salida del mismo.

Y es que para la modelo guatemalteca ha sido difícil la readaptación a la vida “normal” porque no deja de estar en el ojo del huracán y ahora se ha convertido en tema de conversación.

Esta vez no es por sus “infidelidades”, sino porque publicó una sexys fotos en bikini y los usuarios la llenaron de duras críticas por el aspecto de su ombligo.

La famosa compartió en su cuenta de Instagram diversas imágenes en donde deja al descubierto su trabajado cuerpo, pero lo que no esperaba es que la gente se enfocara en esa parte del cuerpo, el cual llamó la atención de sus seguidores al no tenerlo de una forma “convencional”

Ante los cuestionamientos, Kim no dudo en confirmar la duda de una persona que preguntó que si tenía una hernia, a lo que ella respondió:

“Sí mi vida, salió durante el embarazo de Giannita”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que es atacada en redes por su aspecto; sin embargo, ella prefiere mostrarse muy abierta a responder los comentarios de sus seguidores.

En palabras de la modelo

Kimberly Flores aclaró los rumores de una supuesta infidelidad en su paso por La Casa de los Famosos en un video que fue publicado en su canal de YouTube.

En el video, reveló que se le pagó por actuar frente a las cámaras del reality “Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello”.

Las cosas se salieron de control cuando la prensa comenzó a escribir notas señalando su supuesta infidelidad con Roberto Romano durante su tiempo en el reality.

“Había que seguir actuando y dándole al juego, yo no sabía lo que estaba pasando afuera o lo que estaban editando, lo suponía porque muchas cosas estaban marcada, pero no no sabía qué tanto le estaba afectando a mi familia” añadió.

