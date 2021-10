Adele luce su espectacular figura en doble portada para Vogue

La intérprete de ‘Set Fire To The Rain’ ha sorprendido al compartir algunas de las fotografías que le ha hecho la famosa revista.

Adele ha revolucionado sus redes sociales y lo ha hecho compartiendo parte de una sesión fotográfica que le ha hecho “Vogue” junto con una extensa entrevista con motivo de su regreso al mundo de la música.

¿Lanzará nuevo disco?

La intérprete de ‘Set Fire To The Rain’, ‘Someone Like You’ o ‘Rolling in the Deep’ ha sorprendido al compartir algunas de las fotografías que le ha hecho la famosa revista.

En tan sólo una hora, la primera de ellas, en la que aparece luciendo un sensual vestido amarillo acumula más de 1,3 millones de likes.

“Gracias Edward, Steven, Pat, Guido y Giles. Por el glamour, el vestuario, el equipo y todos los de ‘British Vogue’”, agradece Adele al equipo de la revista de moda.

“Wow parece una muñeca”, “Qué escotazo, sensual y bella”, “Una dama en toda la elegancia”, “Sensual pero con clase”, “Toda una dama de película”, fueron algunas reacciones de sus fans.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

Adele también compartió una muestra de la sesión fotográfica que hicieron en el Museo de la Academia de Artes, todavía en construcción, de Los Ángeles (Estados Unidos). Un trabajo realizado por Alisdair McLellan, que es también es el fotógrafo detrás de la portada de su último álbum, ’25’ (2015).

Por el momento se desconoce el título de su nuevo álbum pero se sabe que su tema “Easy On Me” saldrá el próximo 15 de octubre.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

¿Se llamará “30”?

En 2019, la cantautora escribió de broma en su cuenta de Instagram: “30 será un disco de drum and bass para ahuyentarlos a todos”.

Llamar a su nuevo álbum “30” se ajusta al patrón anterior de la cantante al nombrar a sus trabajos discográficos por la edad que tenía en el tiempo en el que los escribió. Cabe destacar que cuando ella tenía 30, fue un año importante en su vida, ya que se separó de su exesposo Simon Konecki.

Además, desde hace algunos días aparecieron unos carteles con este número en Dublín, capital de Irlanda; y Dubái, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Muchos fans piensan que es una campaña de expectación de la famosa.

Something is happening. #30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a — Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021

