Matthew Perry deja en shock a sus fans con unas imágenes irreconocible

Meses después de salir en la esperada reunión del elenco de "Friends", el actor fue captado caminando en las calles de Los Ángeles luciendo una apariencia descuidada.

Matthew Perry fue fotografiado el fin de semana paseando en las calles de Los Ángeles; sin embargo, muy pocos lo reconocieron porque lucía un aspecto bastante descuidado, causando preocupación en sus fans.

Las imágenes mostraban al popular actor en evidente mal estado físico y con una expresión en la mirada algo perdida.

Él protagonista de “Friends“, que no suele ser visto en público, fue retratado en un local de una reconocida cadena de cafeterías, ubicada en el barrio Los Feliz.

Lucía serio y algo desorientado mientras salía del local, con un café en sus manos. Junto a él estaba un amigo, con quien se quedó conversando un rato mientras se fumaba un cigarrillo arriba del vehículo.

No es la primera que él es visto en mal estado en la vía pública.

En mayo, apareció en “Friends: The Reunion” de HBO Max junto a sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Recordemos que él interpretó a Chandler Bing en la popular comedia de 1994 a 2004.

En el especial de “Friends”, el comportamiento de Matthew Perry causó preocupación entre sus fans. Durante las casi dos horas que duró el programa, los espectadores destacaron que estuvo la mayor parte del tiempo serio y callado.

it’s been 4 months since the reunion, i miss my Friends pic.twitter.com/UEnwbXpdw4

— nic (@anistonily) September 27, 2021