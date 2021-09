“Me estaba matando por dentro”, hija de Ricardo Crespo comparte desgarrador testimonio

"Fue como quitarme el cuchillo en todo mi cuerpo", Valentina, hija del actor, se desahoga tras acusar a su papá de abuso sexual.

Han pasado ya varios meses desde que Ricardo Crespo fue detenido y llevado a prisión tras ser acusado de abusar de su propia hija desde que ella era muy pequeña.

Este proceso legal sigue en curso y ahora fue reavivado por la propia Valentina Crespo, hija del actor.

La joven realizó un video que publicó en su cuenta de Instagram, para hablar de la tormentosa situación que cambió su vida para siempre y soltó desgarradoras frases que dejaron muchos con un nudo en la garganta.

“No es nada fácil, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aunque a veces llegué a sentir culpa y llegué a sentir que fui yo la que causó el problema, solamente me pongo a pensar: Una niña no tiene la culpa y yo no tengo la culpa”, expresó la menor.

Además reveló que guardó silencio por muchos años debido al miedo y vergüenza. “Viví con temor todos esos años que yo tuve guardado eso, yo me estaba matando por dentro sola. Yo estaba sola luchando por dentro, siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer, por miedo, por vergüenza, por amenazas”, recalcó.

Valentina confesó sentirse liberada tras alzar la voz y denunciar a su papá.

“Fue como quitarme el cuchillo que tenía clavado en todo mi cuerpo, mi corazón, mi persona y mi mente. Paras lo que te está pasando, cuando tú hablas”, concluyó.

Por el momento, Ricardo Crespo se encuentra detenido y ha levantado cargos sobre su exesposa y su hija por difamación.

