Natti Natasha lanza nuevo álbum y primer sencillo junto a Maluma

La artista dominicana regresa al mundo musical con nuevo álbum y varias colaboraciones.

Publicidad

“Ahora quieres hacerte la victima aquí, qué mal te queda ese papel olvidando lo que hiciste ayer. Ahora pretendes humillarte ante mí, ¿cuál de tus caras me habla? A ti no te creo nada. Es imposible cambiarte y no pretendo que lo hagas por mí, dime quien soy pa’ juzgarte, cabr%$ se nace, no se hace, baby”, se escucha en Imposible amor, tema que lanza Natti Natasha junto a Maluma.

“Hoy sale ‘Imposible amor’ con Natti Natasha, un tema que llevamos preparándolo hace mucho tiempo, yo sé que les va a gustar”, aseguró el colombiano en sus historias de Instagram.

Además, la dominicana compartió su nuevo álbum titulado ‘Nattividad’, el cual contiene 16 temas.

“Ahora sí, mi sueño se convierte en realidad, una selección de 16 temas para que tengan 16 opciones diferentes, para que se lo disfruten tanto o más, como me lo disfruté yo en el proceso, proceso del cual ustedes también han sido parte. ‘NattiVidad’ disponible en todas las plataformas digitales”, escribió Natti Natasha.

Además de Maluma, la nueva mamá también incluyó una colaboración con Farina en este álbum.

En marzo, Natti Natasha en conjunto con la paisa y Cazzu estrenaron ‘Las Nenas’ con su respectivo videoclip que hasta el día de hoy va por las más de 90 millones de visualizaciones en YouTube.

También le puede interesar: ►Billboard Latin Music Awards 2021: Estos son los ganadores

(Visited 22 times, 22 visits today)