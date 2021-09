“Ningún técnico es mago, pero estoy en tierra fértil”, dice Daniel Guzmán

En la víspera del partido contra el Alajuelense, por los octavos de final de la Liga Cocacaf, el técnico de Guastatoya, Daniel Guzmán, dice que le interesa que su equipo recupere la confianza.

Publicidad

En un duelo que puede ser de “vida o muerte”, Guastatoya se enfrenta este martes (20:00 horas) al vigente campeón de la Liga Concacaf, la Liga Deportiva Alajuelense, en el juego de ida por los octavos de final, juego que causa expectativa, pues ambos equipos cambiaron de técnico recientemente.

Y sobre este importante juego, que marcará el rumbo de ambos equipos en la competición, habló el mexicano Daniel el “Travieso” Guzmán, que llegó recientemente al banquillo del equipo de “pecho amarillo”, en sustitución del guatemalteco Rafael Díaz.

“Llevo ocho entrenamientos con el equipo y es muy complicado para cualquier técnico llegar a mitad del torneo, porque hay que analizar profundamente el sentir del equipo, pues cuando no hay resultados los jugadores entran en desánimo”, comenzó diciendo Guzmán, en la conferencia de prensa virtual previa al partido.

Guzmán dice que Guasta es competitivo

“Mi trabajo ha sido que recobren la confianza y se den cuenta que tenemos un equipo competitivo. Le he pedido a los muchachos que defendamos todos y que en el ataque sea una transición muy fuerte y de mucha velocidad, pero tengo que tener paciencia porque en 8 días no se puede hacer muchas cosas, pero vamos a intentar lo básico contra el Alajuelense y conforme transcurra el partido iré evaluando si debo cambiar algún sistema de juego o sigo con el que he implementado en este momento”, continuó el mexicano.

También dijo que tiene un buen equipo y que espera que “los muchachos recobren la memoria y recuperen la confianza. Son un equipo joven con 3 títulos. Me interesa recuperarlos anímicamente, ningún entrenador es mayo, pero estoy en tierra fértil, tengo un buen equipo que compite

Cabe mencionar que igual que el “Travieso” Guzmán, Luis Marín recién tomó las riendas del Alajuelense.

“Mañana es una nueva oportunidad para mi equipo, hemos tenido mejoría en la Liga, pretendo que Guastatoya tenga un sistema de juego bien definido y sea protagonista, me gusta tener la pelota y atacar, pero no soy tonto, cuando no la tengo me gusta que mi equipo defienda bien y eso es lo que vamos a mostrar mañana”, concluyó.

(Visited 30 times, 30 visits today)