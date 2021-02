¡Camilo desconoce a Selena Quintanilla! Memes inundan las redes sociales

El cantante colombiano manifestó que no sabía quién era la famosa Reina del Tex Mex. Las redes se llenaron de críticas.

Cibernautas criticaron al cantante Camilo luego de que en un video apareció haciendo un reto de adivinar canciones.

En el clip, al esposo de Evaluna Montaner se le pidió adivinar el intérprete de las canciones cuyos fragmentos le presentaban.

Durante la dinámica acertó al escuchan un tema de Daddy Yankee, Anuel AA, Carlos Rivera, entre otros. Sin embargo, cuando le pusieron un tema de Selena Quintanilla manifestó no saber de quién era.

“No, no sé quién es… No ni idea, nunca la escuché”, dijo Camilo. Luego que le comentaron de quién se trataba agregó: “No sé de Selana pero si de Evaluna”.

Aunque el video fue compartido en el 2020 se viralizó en estos días.

Los usuarios reaccionaron con varios memes:

Que demonios acabó de escuchar 🤢🤮

Esta canción hizo que me volviera a dar COVID y sus nuevas cepas.

Y ósea no me jodas los huevos, no hay comparación entre este seudo cantante sin talento camilo con nuestra poderosísima Selena Quintanilla. Jajaja pic.twitter.com/i30oZ6yRcA

— stewart ✨ (@MrStewart2910) February 5, 2021