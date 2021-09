Los ganadores y las sorpresas que dejaron los Emmy 2021

Tres series que arrasaron en la entrega de premios a lo mejor de la televisión estadounidense: The Crown, Mare of Easttown y Ted Lasso.

Después de un año de encierro, la edición 73 de los Premios Emmy se llevó a cabo la noche del domingo de forma presencial en Los Ángeles donde se dieron cita múltiples celebridades.

Cabe destacar que la entrega de premios siguieron todos los protocolos de salud correspondientes por la pandemia de Covid-19 con un número limitado de asistentes vacunados y con prueba de PCR negativa.

Tres series que arrasaron en la ceremonia que premia a lo mejor de la televisión estadounidense: The Crown, Mare of Easttown y Ted Lasso.

Congratulations to the cast and crew of The Crown for 11 Emmy wins — including Best Drama Series, Best Actress for Olivia Colman, Best Actor for Josh O’Connor, Best Supporting Actress for Gillian Anderson and Best Supporting Actor for Tobias Menzies. pic.twitter.com/FUNxPpzUU8

— The Crown (@TheCrownNetflix) September 20, 2021