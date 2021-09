Edwin Luna no le contestó el teléfono a Kimberly Flores tras temblor

Ante el fenómeno natural, los integrantes de la Casa de los Famosos pidieron hablar con sus familiares para saber que estaban bien, pero supuestamente el cantante no quiso contestar la llamada de la modelo guatemalteca.

Kimberly Flores y Edwin Luna siguen estando en el ojo del huracán desde que ella entró a “La Casa de los Famosos”.

Ahora no es por las polémicas de la modelo guatemalteca, sino por el fuerte temblor de 7.1 de magnitud que sacudió la Ciudad de México y varios estados.

Ante el fenómeno natural, los integrantes del reality pidieron hablar con sus familiares para saber que estaban bien, pero supuestamente el cantante no quiso contestar la llamada su esposa, lo que provocó la preocupación.kim

Más tarde la producción le mostró un audio de su esposo el cual se escuchaba algo cortante y esto provocó el enojo de Luna.

Aunque en pantalla del reality show se vio que Edwin no quiso contestarle la llamada a Kim, desde la casa, es el propio vocalista de la ‘Trakalosa’ quien ocupó sus redes sociales para aclarar y evidenciar a la producción.

A través de sus redes sociales, Edwin Luna aclaró el por qué supuestamente no tomó la llamada a su esposa, y es que asegura que la producción del reality show así se lo pidió.

Y es que asegura que son las reglas por lo que posteriormente le pidieron que grabara un audio en donde le dijera a Kimberly Flores que estaba bien, pero el líder de La Trakalosa de Monterrey cree que la producción de La Casa de los Famosos editó su audio pues él no lo grabó nada cortante como se escuchó.

Es por eso que quiso dejar una prueba que eso no fue verdad, pues asegura que en cuanto su mujer salga hablarán sobre todo lo que ha sucedido.

“En cuanto me enteré que había temblado llame a la producción para que pudiera hablar con Kim y me dijeron que por el formato del programa no se podía, me dijeron que mandara un mensaje de voz y así lo hice que por cierto se editó porque mi mujer menciona que estuve muy cortante”, menciona en un video.