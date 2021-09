Sara Maldonado comparte sexy selfie y su escote deja ver de más

La actriz quiso presumir el resultado de su lipoescultura; además de mostrar el cambio de implantes al que también se sometió, dejando a muchos con la boca abierta.

Hace poco Sara Maldonado sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se sometería a una cirugía estética para mejorar y modificar algunas partes de su figura.

Ahora, la actriz mexicana deja a todos con la boca abierta, pues a dos meses de su operación, presumió el increíble resultado de esa decisión.

Ella había mencionado que, aunque se había enfocado en comer bien y hacer ejercicio, no había logrado obtener los resultados esperados, por lo que decidió darle una oportunidad a la cirugía.

Además, reveló que este arreglo se hizo para acentuar ciertas líneas en su silueta, desde sus caderas a la cintura, lo que hizo aún más atractiva su figura.

Sin embargo, los resultados que obtuvo no se pueden negar, actualmente se le ve radiante y muy feliz con la manera en la que ahora luce su cuerpo gracias al procedimiento estético que se hizo a finales de julio.

Gracias a la lipoescultura, la celebridad se ve renovada y más segura que nunca, pues tomó la decisión de transformar su cuerpo.

Cambios de la actriz

Fue a través de las historias de su Instagram, donde Sara Maldonado compartió el resultado de la cirugía a la que se sometió para quitarse los implantes de senos que se puso hace 20 años.

“¿Se acuerdan que les conté que me hice una cirugía para quitarme los implantes? Ya no tengo implantes, es mi propia grasita”, contó.

Luciendo un enterizo ajustado y con tremendo escote, que casi deja ver de más, fue con el que la artista presumió sus nuevos senos.

Recordemos que su sueño casi se ve frustrado porque hubo un problema eléctrico en el consultorio donde se iba a operar.

En entrevista para el programa Suelta la sopa, la actriz comentó que a unos cuántos minutos de que el doctor procediera con la operación que le practicaría, tuvo que salir del quirófano por un apagón que se presentó en la zona.

“Como verán, no me operé. Ya estaba lista para entrar al quirófano, cuando de repente se escuchó como un trueno, tronó un transformador de la calle. Se fue la luz en toda la calle. El cirujano tiene todo el equipo para seguir trabajando, pero en un consenso decidimos que no era una cirugía de emergencia”, reveló.

