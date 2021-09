Miss Universo aparece con marcas en el cuello y alerta a sus fans

¿Qué le pasó? La mexicana Andrea Meza compartió unas imágenes donde se le ven unas extrañas magulladuras levantando sospechas de una posible violencia.

La actual Miss Universo se encuentra de vacaciones de Hawái acompañada de su novio, tiktoker Ryan Antonio y compartió a través de sus historias lo bien que la estaba pasando.

Sin embargo, los seguidores notaron que Andrea Meza apareció con unas extrañas marcas en su cuello entre morado y rojo, situación que asustó a muchos.

La modelo mexicana levantó todo tipo de rumores entre sus fans, pues algunos consideran que de nuevo pudo haber sido acosada y que el sujeto la habría violentado físicamente.

Aunque otros piensan que pudo haber sido algún collar que le irritó la piel.

Cabe destacar que los hematomas o moretones son ocasionados cuando se rompen muchos de los pequeños vasos sanguíneos que están cerca de la superficie de la piel, provocando que la piel se enrojezca, tal como se veía el cuello de la bella mujer.

Hasta ahora no ha salido a dar explicación alguna sobre qué ocasionó el enrojecimiento de su piel, ni a desmentir la posibilidad de que pudo haber lastimada.

Andrea Meza reveló en entrevista para el programa Suelta la Sopa que fue perseguida y acosada en el gimnasio por un hombre.

La reina de belleza confesó el difícil momento que vivió en una ocasión cuando un caballero decidió abordarla mientras ella abandonaba el lugar donde se ejercitaba.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después”.

“Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, relató angustiada.