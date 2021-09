Presentadora sufre terrible caída por realizar peligroso reto viral

Este desafío que se ha difundido en redes sociales ha sido criticado duramente por los internautas, ya que representa un gran riesgo para las personas que lo realizan.

Publicidad

Mariana Echeverría ha participado como conductora en el programa Faisy Nights por lo que ha sido parte de las dinámicas que se organizan en el night late show.

En una de las ediciones de esta semana, la presentadora realizó el polémico reto viral y sufrió una fuerte caída, dejando claro que el mismo puede ser muy peligroso.

Este reto lleva como nombre “Milk Crate Challenge” y consiste en caminar sin caerse a través de una pirámide armada con cestas de leche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIANA ECHEVERRIA🌈 (@marianaecheve)

Faisy decidió subir la dificultad del reto haciendo que el penúltimo escalón fuera de dos cajas de diferencia. El conductor fue el primero en realizar el desafío y lo logró completar sin ningún problema.

Cuando fue el turno de Echeverría se mostró muy nerviosa. “No maches… se me va a abrir la cesárea si me caigo y va a ser tu culpa, tú me vas a pagar la operación”.

Mariana comenzó el desafío y pudo subir el escalón más grande de la pirámide pero al momento de llegar a la mitad del camino, la conductora sintió el desequilibrio de las cajas y dudó en dar el siguiente paso.

Faisy sabía que Mariana iba a caerse, por lo que puso un colchón de refuerzo a su lado derecho. Cuando la actriz dio el paso para superar la mitad del reto perdió totalmente el equilibrio y se lanzó, pero al momento de caer su pierna izquierda se pegó con una cesta.

Por el dolor del impacto, Mariana se quedó recostada en las colchonetas y su compañero corrió para ayudarla. La presentadora y actriz tuvo que ser trasladada a un centro médico donde fue atendida.

El programa inmediatamente fue criticado pues son millones de usuarios en redes sociales que dan a conocer el peligro de este reto viral.

“Puedes quedar hasta paralitico”, “Existen miles de cosas para divertirse, esto es una locura”, “Si no tiene la colchoneta se quiebra un brazo o una pierna”, “Hasta la cadera puedes fracturarte”, “Es un reto que atenta contra la vida y estos haciéndolo más viral”, fueron algunos comentarios.

También te puede interesar: ►“Que me cubra más”, Celia Lora acusa a ‘La Casa de los Famosos’ de censura

(Visited 28 times, 28 visits today)