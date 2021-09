“Que me cubra más”, Celia Lora acusa a ‘La Casa de los Famosos’ de censura

La famosa playmate explotó con su participación en el programa y pide que "la dejen irse a su casa".

Celia Lora reventó por su participación en “La casa de los famosos“, el reality show de Telemundo que inició hace algunas semanas y ha generado controversia.

Además de la sensual playmate también participan otros artistas e influencers como Alicia Machado, Roberto Romano, Gaby Spanic, Pablo Montero y Kimberly Flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_.lora)

Durante las últimas horas, los ánimos al interior de la casa se han encendido mucho. Pero ahora es Celia Lora quien se enojó ante algunas actitudes y peticiones que la producción le ha solicitado.

Las cámaras de las producción captaron la inconformidad de la polémica empresaria e influencer, quien argumenta que le han solicitado ocultar sus tatuajes, cambiar de ropa y hasta censurar ciertos comportamientos que maneja habitualmente.

“Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga (para ocultar uno de sus tatuajes). ¿Sabes qué?, me quiero ir a mi casa”, comentó.

Además agregó que personas de la producción ingresaron a su apartamento para cambiarle la ropa y evitar que usará vestimenta muy provocativa durante su estadía.

#CeliaLora ya quiere salirse de #LaCasaDeLosFamosos tras pronunciarse en contra de la producción. (1/3) pic.twitter.com/BGSf97DzRJ — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 28, 2021

El ambiente en “La casa de los famosos” ha estado muy activo no sólo con la participación de Celia Lora o la expulsión de Tefi Valenzuela. Durante las últimas horas, se pudo observar un momento comprometedor entre Alicia Machado y Roberto Romano, quienes encendieron los ánimos dentro de su propia cama.

Romano también se ha visto coqueteando con Kimberly Flores, tema que ha generado polémica pues la guatemalteca está casada con Edwin Luna.

