Mariana Echeverría se somete a tratamiento en vivo para adelgazar

La conductora de Hoy ha sido duramente criticada por los cambios que sufrió su cuerpo tras dar a luz a su hijo Lucca; al parecer lo comentarios le afectaron que decidió hacer algo al respecto.

Mariana Echeverría recientemente ha tenido varios conflictos respecto a su apariencia física, ya que después de su embarazo, su cuerpo cambió y comenzó a recibir críticas.

Sin embargo, aunque se ha posicionado en contra de estos ataques, en esta ocasión se sometió en vivo a un tratamiento estético para adelgazar sus brazos.

Fue en el programa matutino Hoy donde la conductora fue intervenida por el doctor Luis Gerardo Cortés, quién mencionó que con dicho tratamiento se le quitaría el “Bracito del salero”.

“Estamos aplicando enzimas, las enzimas son para la grasa, para la piel y para depurar o desintoxicar y si se fijan estamos trabajando esta zona que normalmente les cuesta más trabajo”, destacó el médico mientras ella realizaba algunos gestos de dolor e incluso soltó un grito de broma para espantar a Andrea Legarreta.

“La lipasa me ayuda a encapsular las grasas para que se vayan eliminando, la otra se llama colagenasa, que normalmente el colágeno le da estructura a la piel. Entonces tenemos que trabajar toda esta parte”, externó.

Entre risas y caras de sufrimiento, la presentadora destacó que no dolía tanto y añadió: “Todo sea por la belleza”.

Todo esto se dio dentro de las fuertes agresiones que ha recibido la conductora durante los últimos meses en sus redes sociales.

Cambios de la conductora

Apenas hace unas semanas, Mariana Echeverría decidió romper el silencio y destacó que los cambios de su cuerpo tras tener a su hijo “Lucca” eran de lo más normal y eso la hacían “real”.

“La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme”, dijo la también actriz a TVyNovelas.

Ella mencionó en esa entrevista que antes de su embarazo ella pesaba 60 kilos y que durante todo el periodo que duró en gestación subió a 72 aproximadamente.

“Creo que estoy demostrando en mis redes sociales lo que realmente pasa, que no sales con medidas perfectas y una cinturita; obviamente es lo que todas quisiéramos, pero ya no estamos en la era de los estereotipos, sino de la mujer real. En mi caso, he llevado mi proceso como debe de ser, a mi manera. Nunca he sido de complexión delgada, pero lo estoy disfrutando mucho”, recalcó.

También ahondó en que no se sentía presionada por bajar de peso, ya que, a pesar de los insistentes comentarios de algunos internautas respecto a su físico, ella ha decidido pasarlos por alto y sentirse bien con su persona.

“He recibido muchas críticas pero yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo”, dijo.

