Fans destrozan a Altair Jarabo por casarse a quien llaman “su abuelo”

La actriz mexicana y Frédéric García compartieron fotos inéditas de su boda; sin embargo, sus seguidores hicieron cometarios negativos hacia el físico de su esposo.

Publicidad

El pasado 16 de agosto Altair Jarabo y Frédéric García se casaron en la ciudad de Paris, Francia, dicho evento fue catalogado por varios medios como “una boda de ensueño”.

La actriz y el empresario francés contrajeron nupcias por lo civil con una pequeña ceremonia para posteriormente celebrarlo en un castillo con una lujosa fiesta en donde sólo asistieron familiares y amigos cercanos a ellos.

Recientemente la pareja compartió, a través de sus cuentas personales de Instagram, nuevas fotografías de dicho evento. En el post de la villana de Televisa dejó en claro lo importante que fue ese día en su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Altair Jarabo (@altairjarabo)

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo, @fglecercle. Momentos inolvidables y felices. Los vivimos rodeados de familia y amigos que expresaron muchísimo amor con su presencia”, escribió.

Sin embargo, mientras unos felicitaban a la pareja otros usuarios hicieron algunos comentarios negativos criticando el físico de su esposo.

“Lo siento, pero sí parece su padre; sin embargo, miren a Thalía lo bien que le ha ido con el viejito, la edad no importa y menos con dinero”

“Su abuelo la hará feliz algunos años $$$$$$”

“¿Se casó por dinero o amor 😃😃?

“Pensé que era su papá antes de entregarla en el altar?

“Ve, pero qué viejito con dinero”

“Lo raro es que ella en ningún momento le escribe que lo ama”

El esposo de la actriz

Por su parte, el excónsul honorario de Francia en México le dedicó unas emotivas palabras en su idioma natal a la estrella de telenovelas:

“Una emoción única. Qué felicidad. Te amo”, compartió García. Ella reaccionó a la publicación escribiéndole lo feliz que se siente: “¡Qué gran momento! Toda la felicidad del mundo en la decisión de unir mi vida a la tuya”.

La semana pasada, Altair Jarabo concedió una entrevista a la revista People en Español, en ella reveló dónde tienen planeado vivir tras su boda, además, aprovechó para desmentir que su enlace matrimonial marque el fin de su carrera como actriz:

“La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Español (@peopleenespanol)

(Visited 1,422 times, 1,422 visits today)