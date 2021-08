Evidencian coqueteo de Kim Flores con actor y Alicia Machado se enfurece

La exMiss Venezuela arremetió contra la modelo guatemalteca porque "le vale madre estar casada" y su evidente infidelidad dentro de "La Casa de los Famosos".

Apenas hace unos días se estreno el reality “La Casa de los Famosos” y ya entró en polémica, ahora porque se formó el primer triángulo amoroso. Dicho conflicto enfrenta a Alicia Machado y Kimberly Flores.

La exMiss Universo al parecer está celosa de la modelo guatemalteca, pues asegura que se le olvidó su matrimonio por estar cerca de Roberto Romano, pues él ha coqueteado con ambas famosas.

El actor mexicano inició una estrecha amistad con la guatemalteca, misma que despertó sospechas pues los televidentes aseguraron que los coqueteos y las insinuaciones entre ellos eran evidentes.

Pero más tarde el histrión también decidió hacer su luchita con la ex reina de belleza.

Esto ha hecho que la también actriz despotrique contra su compañera, pues asegura que por andar coqueteando ya se le olvidó su esposo y su matrimonio:

“Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hipermegarecontrafamoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pen… ¿A qué vas tú también y te le metes en su cama? O sea, yo no me le he metido en la cama a ninguno de los hombres”, remató.