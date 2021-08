Noelia cerró su OnlyFans y creó una aplicación para hacer la competencia

La plataforma anunció algunas prohibiciones, y aunque se arrepintieron, eso provocó que la cantante eliminara su cuenta y lanzara su propio sitio.

Hace pocos días se creó todo un revuelo luego de que OnlyFans comunicara cambios en sus políticas, en la que el contenido explicito quedaría prohibido, dejando en shock a varios famosos como Noelia.

La reconocida cantante, quien ha desarrollado una exitosa carrera en México abandonó el sitio para trabajar en su propia plataforma en paralelo a una anterior que lanzó hace tiempo.

Luego de emitir las nuevas reglas dentro de su sitio web y plataforma, recibieron miles de críticas de sus usuarios ya que no podrían ofrecer fotografías y videos eróticos a cambio de dinero.

La medida que entraría en vigencia a partir del primero de octubre quedó anulada tras la gran cantidad de personas que expusieron no estar de acuerdo con el abrupto cambio.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021