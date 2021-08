Viralizan accidente donde supuestamente murió Natti Natassha y Raphy Pina

En redes sociales circularon varias imágenes que muestran la explosión de un yate idéntico al de ellos, revelando que la cantante, su pareja y su hija habían fallecido.

Publicidad

Natti Natasha y Raphy Pina están viviendo uno de los mejores momentos de vida tras el nacimiento de su hija; sin embargo, no todos comparten esa felicidad y algunos se dedican a hacer daño.

Desde horas de la tarde del miércoles circula una noticia falsa que revelaba la muerte de la cantante, el productor y la pequeña Vida Isabelle.

“¡Triste noticia! El mundo está de luto tras la trágica muerte de la cantante Natti Natasha, Raphy Pina y su hija. Esto ocurrió hace unos instantes y la gente se ha tirado a las calles para llorar su pérdida”, decía el post de un usuario que publicó la falsa noticia junto a algunas fotos de un yate en llamas y otra de ellos.

Varias personas preocupadas le hicieron llegar este post al productor, quien no contuvo su enojo ante esta noticia y quiso para desmentir “el bulo que decía de él”.

Raphy no dudó en reaccionar en las redes sociales atacando a los responsables de crear este malintencionado contenido.

“¡Gente mala leche! Varias personas me han enviado esta foto a la izquierda preocupados. Saben que pongo todo en las redes y quien me sigue sabe que la Pinarazzi es gris (a la derecha), aunque mi barco anterior era como la de la foto, pero no es mi embarcación, ni fue. Vivan sin hacer daño a los demás que siempre salen perjudicadas personas inocentes. ¡NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA! ¡Charlatanes!”, escribió.

A pesar de que el famoso representante borró la publicación poco después, muchas páginas y portales capturaron su post y lo compartieron en las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

La cantante sigue escalando

Natti Natasha estrenó el videoclip de su reciente tema “Noches en Miami”, rodado en diversos barrios de esa ciudad y hecho a petición de sus fanáticos tras la excelente acogida que ha tenido la canción este verano.

En las imágenes del videoclip, filmado cámara en mano y con cierto “toque” documental, aparece la famosa intérprete y compositora de ritmos urbanos disfrutando de las noches de Miami con amigas, entre ellas la exMiss Colombia Ariadna Gutiérrez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Con un estilo “orgánico y nocturno”, la filmación se llevó a cabo durante 12 horas en 10 locaciones diferentes como el barrio artístico de Wynwood, Miami Beach y el Downtown (centro) de la ciudad.

(Visited 134 times, 134 visits today)