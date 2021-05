Natti Natasha comparte la primera fotografía de su hija, Vida Isabelle

Raphy Pina hizo una transmisión en vivo y la cantante compartió una tierna fotografía de su bebé.

El productor y Natti Natasha mostraron este domingo las primeras imágenes de la pequeña Vida Isabelle, quien llegó al mundo el sábado.

“Conociendo a mi otra artista en estos dos días! Me tomará más días así que les dejaré saber más adelante como nos sigue yendo”, publicó Raphy Pina en sus redes sociales.

Medios internacionales informaron que Vida pesó 6 libras con 8 onzas y midió 20 pulgadas.

Su primera fotografía

El nacimiento de Vida Isabelle ocurre casi dos meses después que los padres compartieran con sus seguidores que iban a tener una niña.

Fue en la ceremonia de Premio Lo Nuestro que Natti Natasha dio a conocer su avanzado embarazo.

Ahora la famosa comparte una tierna fotografía de su bebé y dando a conocer que ya tiene una cuenta de Instagram con miles de seguidores.

“Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️ #Repost • @queenvidaisabelle Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, comentó Natasha.

Inmediatamente su publicación se llenó de mensajes positivos.

