Ricardo Arjona anuncia nuevo álbum y escuela de su Fundación Adentro recibe donación

Además de dar a conocer que pronto lanzará su nuevo álbum, el cantautor guatemalteco sigue dando buenas noticias para su país.

A través de sus redes sociales, Ricardo Arjona anunció el próximo lanzamiento de su álbum “Negro“, programado para el mes de octubre.

El cantautor latino más emblemático de las últimas décadas nos demuestra que solo Arjona supera a Arjona, recreándose, evolucionando y volviendo a su raíz, de una manera sorprende, que quedará marcada en la historia no sólo de la música.

En el 2020, en medio de la pandemia, el artista guatemalteco lanzó su álbum “Blanco”, parte del proyecto “Blanco y Negro” que continuará con el lanzamiento del álbum “Negro” en el mes de octubre, un libro y el anuncio de una gira mundial.

Además, el cantautor guatemalteco superó nuevamente un récord mundial realizando un concierto desde su Antigua Guatemala natal que llamó “Hecho a la Antigua” y que se convirtió en el streaming más visto de la historia de Iberoamérica. Este concierto se encuentra ahora disponible en ParamountPlus.

“Allá afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío, este espacio que no tiene color y tampoco perdona como el tiempo. Cuando creí que estaba listo una pandemia detuvo el tiempo, hoy, no podría entregar el proyecto que terminé hace más de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros”, dijo en un video en sus redes sociales.

“Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco ‘Negro’ estaba escrita para no salir como lo iba a ser. Hoy ‘Negro’ es el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años. Estoy volviéndome loco otra vez, es buena señal, supongo que de eso se trata, supongo que eso es lo que tengo que hacer o para lo que vine, de no ser así ¡qué manera de perder el tiempo!, sería esto de esperar que los días se hagan de noche, ‘Negro’ tenía que escribir lo que pasó”, agregó.

“14 canciones inéditas. Lo que fue y en lo que se convirtió. Tenía que escribir lo que pasó”, comentó en su publicación la cual ha provocado miles de reacciones, pues sus fans esperan con ansias su nuevo trabajo.

Escuela de Fundación Adentro recibe donación

La Escuela de Fundación Adentro recibió una donación de tablets y equipo tecnológico para facilitar la educación en tiempos de pandemia. Esta fundación fue creada por el artista guatemalteco para ayudar a los niños de escasos recursos a que se superen.

Actualmente la escuela cuenta con 214 niños que se encuentran estudiando a la distancia debido a la pandemia del COVID-19. Con el objetivo de facilitar la educación remota a distancia, las entidades EducacciONG y el Colegio Olivar de Quinto en Dos Hermanas de Sevilla en España donaron más de 100 tablets.

Además entregaron equipo tecnológico con teclados y fundas para los alumnos de primero a sexto primaria y también para profesores.

