Médicos “cansados y decepcionados” emiten súplica a jóvenes y exigencias a las autoridades

El personal médico del Hospital de El Progreso expresó que se encuentran cansados, sin energías, decepcionados y solos ante el colapso de los servicios hospitalarios por aumento de Covid-19. Asimismo, emitió una serie de solicitudes a las autoridades, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei.

El personal médico, paramédico y operativo del Hospital de El Progreso emitió un comunicado con la intención de impactar y hacer conciencia para luchar entre todos contra la pandemia de Covid-19.

Aseguran que como personal de primera línea de atención se sienten cansados, sin energías, decepcionados y solos en esa lucha que ya ha cobrado más de 11 mil vidas en el país.

“Amigos Progresanos suplicamos con el corazón en la mano que tomemos conciencia, ci no hay necesidad de salir de casa no lo hagas, no organices fiestas, que no quede en tu conciencia que por tu irresponsabilidad de organizar una fiesta un ser querido muera”, es el fuerte mensaje a la población de ese departamento.