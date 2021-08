Yanet García comparte su video más hot dejando ver sus atributos

Casi al borde de la censura, la presentadora desbordó mucha sensualidad en una de sus más recientes publicaciones para OnlyFans.

Yanet García se ha convertido en una de las más queridas influencers del momento, su belleza y sensualidad la han hecho acreedora de una legión de fans que siguen sus movimientos.

La presentadora recientemente compartió una candente sesión de fotos que dejó a más de uno con la boca abierta; incluso, algunos señalaron que es de las “más hot” que ha visto de ella.

Según reveló, la captura de las imágenes estuvo a cargo de Diego Alanís, el fotógrafo que capturó el lado más sexy de la también modelo.

En ellas aparece modelando una lencería transparente, de tanga, que únicamente tapaba lo necesario; sin embargo, lo movimientos de la mujer hicieron que casi se vieran sus atributos.

Aunque las imágenes duraron unos segundos, ella mencionó que el video completo lo pueden encontrar sus fans en su página de OnlyFans, cuya suscripción vale U$20 al mes.

Ella acostumbra a presumir un cuerpazo de envidia desde hace tiempo en Instagram; sin embargo, ahora está más desinhibida gracias a su cuenta en el famoso sitio.

Hace poco se reveló que OnlyFans cambiaría de políticas el próximo mes de octubre y limitará este tipo de videos e imágenes; sin embargo, al parecer se retracto.

Y es que la compañía dio a conocer que tras una investigación detectó cuentas que ofrecían contenido relacionado con abusos, incesto y violencia sexual.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021