Daniella Chávez se luce sin ropa para exigir a OnlyFans “no cambiar políticas”

La modelo e influencer se robó las miradas de sus seguidores con su espectacular belleza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Chávez publicó una fotografía en donde se le ve totalmente desnuda en su cama y exigiendo a OnlyFans de no cambiar las políticas.

La chilena es una de las más seguidas en esa plataforma que había informado que se prohibiría el contenido sexualmente explícito a partir del 1 de octubre. Sin embargo, hoy en la mañana, OnlyFans informó que retiraba lo dicho y que la plataforma se seguirá utilizando sin ningún cambio hasta la fecha.

Ante la noticia, Daniella Chávez continúo publicando fotografías subidas de tono. Una de ellas es donde luce un atuendo que no deja nada a la imaginación.

Denuncia al gobierno chileno

Ahora, Daniella Chávez se ha vuelto tendencia nuevamente al publicar una denuncia para el gobierno de Chile.

Anteriormente también había tenido problemas con las autoridades del país sudamericano al publicar en sus redes sociales: “No usen celular en la calle, se lo van a robar si o si. Si es mujer no lleve cartera, será blanco de la delincuencia. No lleve reloj de lujos en restaurantes, los Garzones contactan ladrones y llegan por tu reloj. No rentes autos, te lo robaran”.

Esta última publicación causó malestar incluso en sus seguidores quienes manifestaban que ponían en mal a su país y que podría perjudicar el turismo. Ante las críticas, la famosa evitó este tipo de publicaciones hasta ahora.

