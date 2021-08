Revelan que hermano de Sammy Pérez también murió de COVID-19

La muerte del actor y comediante conmocionó al mundo del espectáculo latino.

El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez, dio a conocer que el hermano mayor del comediante también ha muerto por COVID-19.

Tras la muerte de Sammy Pérez se dio a conocer la deuda millonaria con el hospital que lo atendió, así como algunos problemas de su entonces pareja, Zuleika Garza, con los sobrinos del famoso. Sin embargo, los pormenores sobre el entorno del actor no acaban, pues ahora se confirman que su hermano mayor también murió por COVID-19.

En entrevista con De Primera Mano, Daniel Pérez dio a conocer que el hermano mayor de Sammy también ha muerto.

“Hay que también comentar que su hermano, mi tío, falleció justamente el sábado 14 de agosto de COVID-19. Entonces imagínate, ya son dos cositas que tenemos encima”, indicó el sobrino del comediante.

En este sentido, el sobrino de Sammy Pérez expresó que prefiere estar alejado de los chisme sobre lo que sucedió con la entonces prometida de su tío: Zuleika Garza.

“Ya son dos semanas que se nos fue, ahorita estamos tratando de superar el proceso, entender lo que pasó porque fue muy rápido y ya dejamos a un lado dimes y diretes en cuestión a su pareja, es lo que menos nos interesa”, comentó.

Eugenio Derbez sigue apoyando a la familia de Sammy Pérez. “Como tal, los abogados de Eugenio están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma de la persona que la ingresó, que es de su expareja, ahí no sabemos esa firma cómo va a funcionar. Hasta el momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta de la deuda. La deuda había aumentado a alrededor de millón y medio de pesos”, declaró el sobrino de Sammy Pérez.

