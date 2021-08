¡Parece Marilyn Monroe! Selena Gomez sorprende con su nuevo y sensual look

La cantante no teme cambiar de look y ahora ha dado rienda suelta a su faceta de modelo posando muy sexy.

Selena Gomez posó de lo más sensual para la portada de la revista Elle. La cantante fue entrevistada para esa publicación y reveló detalles de su vida como sus problemas de salud, el cantar en español y el ser víctima de racismo.

Además la famosa demostró que no teme cambiar de look y ahora ha dado rienda suelta a su faceta como modelo. Gomez posó con medias de red y luciendo su cabello rubio.

La cantante de 29 años comentó la gran experiencia que tuvo al grabar su álbum Revelación totalmente en español.

“Fue un reto, creo que hablar en español es mucho más fácil que cantar. Me aseguré de que no luciera como una tonta. Me centré en asegurarme que el lenguaje que estaba hablando, y la manera en que lo hablaba, fueran auténticos”, comentó.

Además agregó que sus problemas de salud como el padecer lupis, recibir quimioterapias y su trasplante de riñón la deprimieron, pero finalmente se ha logrado recuperar.

Declaró que sufrió de racismo cuando era niña. “No teníamos mucho y fuimos tratados mal. A mi papá lo detenían todo el tiempo y él no estaba haciendo nada”, agregó.

La comparan con Marilyn Monroe

Con su nuevo look, Selena Gomez ha sido comparada con la actriz, modelo y cantante estadounidense.

“Pueda que ella sea la reencarnación de Monroe, las dos muy bellas”, “Súper sexy Selena”, “Con todos sus looks me encanta”, “Ella se mira extraordinaria con cada uno de sus looks”, fueron algunas reacciones de sus fans.

