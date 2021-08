Semidesnuda, Yanet García calienta Instagram con candente video

La presentadora promovió su cuenta en OnlyFans con unas imágenes no aptas para cardíacos, pues presumió en cámara lenta cada una de sus curvas.

Yanet García se ha convertido en toda una revolución en las redes sociales, hasta ahora tiene más de 14 millones de fans en Instagram.

Cada vez que puede, la presentadora seduce a sus seguidores con sus picantes publicaciones, y desde que abrió su página de OnlyFans los deja con la boca abierta.

Aunque recientemente se ha mostrado en sexy lencería, el video que publicó hace unas horas elevó la temperatura de muchos.

La conocida “chica del clima” publicó un video en donde se deja ver en topless, con unos jeans ajustados a sus caderas, luego aparece en tanga dejo ver sus atributos.

El semidesnudo sirvió para promover su perfil de OnlyFans en donde la famosa prometió dejar ver el “video completo”.

La famosa página deja ver contenido solo para adultos y no se sabe sí este video tiene escenas más eróticas. Lo que si es que la censura de Instagram es limitante y no se puede mostrar mucho.

Los emojis de fuego no se hicieron esperar. Entre los comentarios también hubo un debate de que si el contenido de Instagram es mejor que en OnlyFans y en la primera plataforma es gratis.

Luego de que Martha Higareda confirmara su relación con Lewis Howes, la expareja de Yanet García, es ella quien al parecer ya no pudo contener el rencor y lanzó un mensaje con dedicatoria.

Anteriormente, escribió que no le importaba los comentarios que se dijeran sobre su vida.

Pero la también modelo publicó una fotografía mostrando su cuerpo escultural en un diminuto traje de baño.

En la leyenda que acompañó a la imagen se puede leer el mensaje que muchos de sus fans interpretaron como una ‘indirecta bien directa’ a su ex.

“Elige una pareja que sea buena para ti, no es bueno para tus padres, no es bueno para tu imagen, no es bueno para tu cuenta bancaria, elige a alguien que hará que tu vida sea emocionalmente satisfactoria”, mencionó.