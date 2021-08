Héctor Parra, acusado de abuso sexual, denunciará a su hija Alexa por difamación

Con varios meses en la cárcel por el presunto delito de abuso sexual a su hija, el actor está preparado para demandarla por difamación.

El actor Héctor Parra está encarcelado desde junio por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa.

El mexicano de 45 años se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la espera de su juicio.

De acuerdo a información de su abogado, José Luis Guerrero, su cliente procederá legalmente en contra de su propia hija por haberlo acusado con supuestas mentiras de abuso sexual hacia ella y una relación incesta con su otra hija, Daniela Parra.

“En los siguientes días estaremos presentando denuncia en contra de Alexa Parra por las declaraciones que ha venido realizando, en relación con una conducta irregular por parte de Daniela con su papá. Ella le ha atribuido una relación ‘casi de novios’, lo cual es absolutamente falso”, dijo el representante legal.

Guerrero agregó que de probarse la inocencia del actor, levantará una demanda por difamación y calumnia en contra de Alexa, su hija.

Además el abogado comentó que el actor fue amenazado hace unas semanas por dos personas que le pidieron retirar la demanda en contra de los fiscales que habrían ocultado información al juez que lo vinculó a proceso. Por ahora será cuestión de esperar para saber qué sucederá con el actor mexicano.

El caso

Alexa comentó a medios mexicanos que los abusos sexuales iniciaron cuando ella tenía 6 años y concluyeron a los 14.

“Yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, pues es mi papá. O sea ¿cómo esperas a que tu padre te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer. Estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ‘no pues es mi papá’”, describió.

También describió como Héctor Parra se aprovechaba de su inocencia para mantenerla confundida, asegurándole que él podía hacer lo que quisiera con ella porque era su padre.

