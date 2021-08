El traje de baño transparente de Belinda que casi muestra de más

La cantante mexicana apareció en una foto presumiendo su espectacular figura en un traje de baño cuya parte de arriba cubría muy poco y casi dejaba ver sus atributos.

En varias ocasiones, Belinda ha demostrado que dejó atrás a la niña que enamoró a muchos con su canción “Sapito” y con su ternura en novelas infantiles.

Con mucho estilo, la cantante ha dejado salir su lado más femenino y atractivo en los últimos meses protagonizando sensuales sesiones de fotos para distintas revistas.

Hoy apareció en una página de fans dedicada a ella presumiendo su espectacular figura en un diminuto traje de baño transparente.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la parte de arriba casi dejaba ver sus atributos; pues según señalaron algunos usuarios, este no era la talla correcta

Como era de esperarse, los fans de inmediato la llenaron de halagos y muchos envidiaron a Christian Nodal.

Durante una conversación, con motivo del lanzamiento del nuevo sencillo “Niña de la escuela”, a Tini Stoessel se le salió una frase que hizo dudar acerca del estatus sentimental del amor de Nodal.

Luego de este impulsivo comentario Belinda apareció inmediatamente para negar la situación.

“Noooo, no boluda, mi amor… ¡Pero todavía no hay boda!, todavía no hay ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, estamos a penas viendo, estamos sí con el compromiso pero no hemos hablado de cuándo va a ser la boda”, dijo de inmediato.