Danna Paola le declara "la guerra" a Belinda y dice que ella sí canta “Sapito”

Recientemente, Danna Paola se presentó en Oaxaca encantando a sus fans con sus recientes éxitos musicales en vivo.

Sin embargo, en el show también estuvo presente el Escorpión Dorado, quien aprovechó el tiempo detrás de escenarios para bromear con la cantante, pero ella no se dejó.

En la primera oportunidad, el youtuber fue a ver a Danna y le preguntó si iba a usar escote para su presentación, a lo que ella contestó “aquí somos decentes, cantamos reggaetón urbano, pero somos decentes”.

La cantante y actriz, de 24 años, en ningún momento se cohibió con las bromas pesadas del Escorpión Dorado y siempre tuvo una respuesta chistosa.

No obstante, el mejor momento de ambos, fue cuando el youtuber le hizo prometer a Danna Paola que participaría en un video de Escorpión al volante.

“Cuando tú quieras, cuando me invites, pero yo manejo. Me gusta manejar, soy un camionero. No soy de la gama de las mujeres que no sabemos manejar, sí sé manejar”, respondió la mexicana.