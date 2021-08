El zoom de Yanet García a sus atributos que está en boca de todos

La presentadora tiene de cabeza a todos sus fans con las candentes publicaciones que hace en OnlyFans, pues permite una mirada de cerca a cada parte de su espectacular figura.

Yanet García volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales, presumiendo su escultural cuerpazo.

Desde hace unos días la presentadora ha estado compartiendo candentes videos donde, con ayuda de la cámara, hace un acercamiento a sus atributos.

Aunque están imágenes pertenecen a las publicaciones que realiza en OnlyFans, algunos pre-view publicó en su cuenta de Instagram, suficiente para estar en boca de todos.

En uno de ellos aparece con un sexy trikini amarillo que no deja nada a la imaginación, el video muestra como la también modelo realiza sensuales movimientos mientras la cámara recorre su figura.

Hace unas horas compartió una fotografía que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo.

La oriunda de Monterrey lució un osado outfit multicolor que hizo contrate con unas cortinas de color marfil de fondo. Además, escribió una sentida reflexión que para muchos iba dedicada a su ex, Lewis Howes.

“Elige una pareja que sea buena para ti. No buena para tus padres. No buena para tu imagen. No buena para tu cuenta bancaria. Elige a alguien que hará que tu vida sea emocionalmente satisfactoria ❤️”