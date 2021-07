Tras grabar su primera escena de sexo, Demi Lovato presenta a ¿su novia?

Al parecer la cantante está viviendo una de su mejores etapas, tanto a nivel profesional como personal; pues hace unas horas publicó una foto acompañada de una hermosa mujer y en posición cariñosa.

Para Demi Lovato ser chica Disney no fue nada fácil, conoció la fama y el dinero desde muy chica; y como dijo, demasiado joven para lidiar con con tanta responsabilidad y exposición.

La cantante se convirtió en un juguete roto de Hollywood tras caer en adicciones a todo tipo de sustancias y trastornos alimenticios.

En su reciente documental Dancing with the Devil, habla abiertamente sobre sus adiciones al alcohol y las drogas, sus desórdenes alimenticios y las violaciones que ha sufrido.

Sin embargo todo eso quedó atrás y al parecer está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal.

Recientemente compartió una foto en sus historias acompañadas de una hermosa y rubia mujer, quien es Allie Marie Evans, una bloguera experta en belleza y moda.

De inmediato los fans señalaron que ella es la nueva conquista de la estrella pop. Recordemos que hace poco se declaró género no binario.

Este es un término utilizado cada vez más por personas que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer. Estas personas optan por el pronombre neutro “they/them” en inglés, y “elle/ellx” en español.

Nuevo proyecto de la cantante

Demi Lovato ha conseguido poco a poco encontrar la estabilidad en su vida. Desde hace un tiempo comparte mensajes ‘body positive’ en sus redes sociales, tratando de romper con los estereotipos físicos de la mujer perfecta.

Ahora lo hizo para contar que grabó la primera escena de sexo en su carrera y por eso quiso compartir su experiencia en Instagram, reivindicando una vez más todos los cuerpos femeninos y el amor por una misma:

“He tenido que rodar una escena de sexo hoy. ¡La primera que hago! Tenía un poco de ansiedad por hacerla, pero el elenco y el equipo han sido tan profesionales y ha sido muy fácil trabajar con ellos, me han calmado inmediatamente”, ha explicado la artista.

“Después, he pensado en lo orgullosa que estoy por ser capaz de sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel como para hacer esto. Casi nunca enseñaba mis brazos antes… ¡Y ahora esto! (Sí, casi no se ve nada, pero da igual). No siempre me siento bien en mi piel, así que, cuando lo hago, y me siento lo suficientemente sexy como para compartirlo, lo hago”.

La escena pertenece a su próxima serie cómica para NBC, Hungry, en la que Lovato firma como protagonista y productora ejecutiva.

