¿Demi Lovato canta sobre su adicción al alcohol en su nueva canción?

El pasado 15 de marzo, Demi Lovato celebró seis años de sobriedad, aunque confesó que sigue luchando a diario contra la adicción al alcohol; incluyendo la de las drogas. La cantante ha intentado ser lo más honesta y abierta con sus seguidores sobre los detalles íntimos de su vida personal.

Prueba de ello es su más reciente sencillo, el cual lanzó al mercado y que ha causado bastante furor por la particularidad de la letra. La nueva canción se llama “Sober”, y como lo dice el título, habla sobre estar sobrio.

En la canción, Lovato habla sobre volver a caer en la adicción al alcohol, pero la parte que más sorprendió a sus seguidores fue que se disculpara con ellos. En la letra, ella menciona sentirse sola y sin ganas de luchar.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 30, 2018 at 10:49am PDT

Además, le pide perdón a sus padres.

Por medio de las redes sociales, sus fans le han enviado mensajes de apoyo y la felicitan por tener el coraje de enfrentar sus adicciones y compartirlas en un tema tan emotivo y personal. No es la primera vez que Demi permite un acceso a detalles de su vida privada.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 8, 2018 at 2:13pm PDT

En el documental “Confident”, ella reveló lo difícil que fue para ella dejar la cocaína e incluso confesó que en el 2012 escondía esta droga en el baño, en los aviones y que pasó dos meses consumiéndola casi a diario. También habló abiertamente sobre sus trastornos alimenticios y los pensamientos suicidas que tiene desde los siete años.

Su vida no ha sido fácil, eso lo ha dejado claro, pero también ha intentado motivar a las personas que la siguen a mejorar sus estilos de vida y a luchar por ser mejores. En su cuenta de Twitter publica mensajes con los que demuestra que, poco a poco, ha logrado dejar atrás estos “demonios” y que está emocionada por empezar un nuevo capítulo en su historia.

I feel sooooo much better, thank you for all your well wishes!!!! You guys are the best!!!

— Demi Lovato (@ddlovato) June 13, 2018