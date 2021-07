Filtran fotos de Ben Affleck agarrando los atributos de Jennifer López

La cantante y el actor confirmaron su romance en una publicación dándose un apasionado beso, además mostraron su felicidad al recrear una icónica escena de Jenny from the Block.

¡Es oficial! Jennifer López y Ben Affleck están juntos, después de tantos rumores por fin confirmaron su romance.

Aunque en las últimas semanas fueron fotografiados en actitud cariñosa, ninguno había hablado públicamente sobre su noviazgo.

Sin embargo, la cantante dio el paso este fin de semana al compartir su primera publicación junto al actor, con quien dio la bienvenida a sus 52 años a bordo de un barco.

Ella compartió un post que incluía varias imágenes posando en un diminuto bikini y una fotografía donde se daba un apasionado beso con el artista.

“5 2 … what it do …💗 📸: @lacarba”, escribió.