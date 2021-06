Critican a hija de Jennifer López por lucir como hombre tras nuevo look

Emme Muñiz salió a cenar con la cantante, Ben Affleck y su familia; sin embargo, llamó mucho la atención que llevaba el pelo alborotado de color verde, chaleco estilo masculino y pantalones flojos.

Publicidad

La hija de Jennifer López tiene 13 años y está en la etapa de exploración y descubrimiento.

Su estilo se ha transformado drásticamente en los últimos meses, luciendo muy diferente a como se presentó en febrero de 2020 en el Super Bowl LIV, donde compartió escenario con su mamá y Shakira.

En dicha ocasión, Emme Muñiz deslumbró al público mundial con su increíble talento, pero también con la delicadeza de su look esa noche.

Visitó completamente de blanco, con una falda de tul angelical y una sudadera del mismo tono, complementando con un cinturón de cadenas doradas y unos botines blancos.

Más de un año después, los cambios en su look han sido bastante notorios. Hace un par de días fue fotografiada paseando con su mamá en Miami.

Ella llevaba un estilo compuesto por tonos oscuros, combinando un pantalón marrón culotte, con una maxi playera gris y una camisa verde oliva, sumando unas botas rústicas y llevando el cabello corto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celebrity Babies (@_celeb_babies_kids)

Look rebelde de Emme

Recientemente, la adolescente fue captada luciendo un cabello verde, siendo la primera vez que pinta su melena. Tal parece que la cantante apoya en todo momento a sus hijos con las cosas que desean explorar, dejando que experimenten por sí mismos lo que les gusta.

Toda la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Lynda López en el restaurante Nobu en Malibu. Ella llamó la atención con su pantalón holgado gris, con una camisa blanca y un chaleco marrón, tonos que contrastaban con su cabello verde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Diana✨ (@jlosgolden)

Recordemos que la hija de Jennifer López publicó su primer libro titulado “Lord Help Me: Inspiring Prayers for Every Day”, con el que llenó de orgullo a sus padres y pudo explorar esta nueva pasión literaria, más allá de la música.

“Cuando tenía 7 años, mi nana Jess y yo fuimos a una librería y compramos un kit para hacer un libro, todos los dibujos son míos, Jess me ayudó a escribirlo y así nació”, contó sobre cómo nació la idea.

“Mis padres están muy orgullosos de mí, extremadamente, mi mamá me apoyó de todas las formas posibles, me ayudó, me acompañó a las reuniones previas a la publicación. Mi papá estuvo presente cuando hice el audiolibro”, agregó sobre el apoyo que recibió.

(Visited 191 times, 191 visits today)