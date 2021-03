Conoce a los ganadores de los premios Grammy 2021

La 63° ceremonia de entrega de galardones de la Academia de Grabación se llevó a cabo con muy pocos invitados y mucha música.

Este domingo se llevó a cabo la 63° entrega de los Premios Grammy, con los que la Academia de Grabación reconoce a la industria musical.

Lamentablemente, por tratarse de un contexto marcado por la pandemia del coronavirus, no todos los nominados pudieron estar presentes en el Staples Center de Los Ángeles, sede habitual de esta gran fiesta.

