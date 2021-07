Polémica por video de Justin Bieber gritándole a Hailey Baldwin

El cantante y la modelo se encontraban en Las Vegas saliendo del lanzamiento del nuevo tequila de Kendall Jenner, cuando fueron captados por la cámara de un usuario de TikTok.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en las redes que muestra cómo Justin Bieber le grita a su esposa, creando polémica y muchas críticas.

Las imágenes fueron captadas el pasado 10 de julio muestra al cantante y a Hailey Baldwin saliendo de la fiesta de inauguración del tequila de Kendall Jenner.

Él viste una playera verde y unas bermudas, por su parte, la modelo de 24 años luce un vestido. En el clip de pocos segundos, el canadiense parece estar gritando, aunque no se percibe lo que dice.

Esto generó confusión e hizo que los fans se preguntaran qué había pasado en realidad y la historia real detrás del corto clip.

Sin embargo, algunos usuarios se lanzaron en contra de él por la forma en la que trata a su esposa, recordando que en repetidas ocasiones la ha avergonzado en público.

Tras los comentarios negativos que surgieron atacando a Justin Bieber, salió a defenderlo un usuario que se encontraba detrás de la pareja esa noche.

La persona dijo que él no le había gritado a su esposa, sino que justo antes había está arriba del escenario y estaba emocionado por su presentación.

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasn’t mad at Hailey and he wasn’t yelling at her. I hate how he’s always painted as the bad guy when he’s the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi

— 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021