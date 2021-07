Kendall Jenner es captada en transparente atuendo y sin ropa interior

La modelo fue fotografiada saliendo de su hotel en Las Vegas rumbo a una noche de fiesta donde disfrutó con Justin Bieber y Hailey Baldwin.

No cabe duda que Kendall Jenner sabe como lucir sexys atuendos fuera de la pasarela.

El fin de semana la modelo acaparó la atención cuando fue vista en la apertura de un club de Las Vegas luciendo una atuendo transparente y sin sostén.

Junto con su amiga Justine Skye fueron fotografiadas asistiendo a la gran inauguración del nuevo club del Wynn Hotel, Delilah.

La top sorprendió con un top negro transparente y pantalones a juego. Ella optó por no usar sostén y sandalias blancas asomaban por debajo de sus pantalones. Agregó un toque de brillo con una variedad de anillos de plata y aretes de aro.

Sin duda fue una noche especial para ella, ya que el club sirvió su marca de tequila, 818 tequila.

Esta fiesta reunió a muchos celebridades como: Kourtney Kardashian, los amigos Travis Barker, Megan Fox, Machine Gun Kelly, Hailey Baldwin y su esposo, Justin Bieber, Ariel Winter y los Chainsmokers.

Su hermana menor, Kylie Jenner, ya usó este mismo atuendo el año pasado durante una cena en Nobu. Solo que ella llevaba un sostén nude debajo de la blusa.

El romance de la modelo

Kendall Jenner contó, durante la segunda parte de la reunión de “Keeping Up With the Kardashians”, que tiene una relación con el jugador de baloncesto de la NBA, Devin Booker.

La afamada influencer no solo lo oficializó, también explicó su decisión de esperar un año antes de hacerlo.

“Es mi novio”, confesó. Acto seguido, se refirió a su decisión de mantener alejado a sus parejas del reality “Keeping Up With the Kardashians”. “Siento que siempre me ha funcionado mejor de esa manera”, aseguró.

