Cantante recibe amenazas tras cirugía para lucir como Jimin de BTS

Oli London se sometió a 18 operaciones estéticas para parecerse a la estrella coreana, ahora es criticado por su transformación.

Hace unos días, un reconocido cantante británico anunció que había concluido su “transición racial” para parecerse a su ídolo Park Ji-min, popularmente conocido como Jimin, miembro de BTS.

“¡Finalmente soy coreano! Hice la transición. Estoy tan feliz de haber completado mi cambio. Estuve atrapado durante ocho años en un cuerpo que no era mío”, escribió en sus redes sociales.

Oli London se sometió a 18 intervenciones quirúrgicas para lograr su cometido de emular los rasgos asiáticos tan admirados por miles de Kpopers, como se conoce a los fanáticos del género musical K-pop.

La transformación que sufrió para modificar la apariencia de sus ojos, cejas, nariz y labios, entre otros retoques, se calcula que tuvo costos superiores a los 150 mil dólares.

Desde entonces, el artista de 31 años reveló que ha sido víctima de bullying mientras libra una lucha interna para encontrar su identidad.

Según confesó, la experiencia ha sido dolorosa, tanto físicamente como en el ámbito personal, pues por sus acciones le han llovido críticas y hasta amenazas de muerte.

Unos lo acusan de apropiación cultural y otros de aprovecharse de la popularidad del cantante pop coreano, que congrega seguidores de todo el mundo, para ganar su fama.

“Literalmente se sometió a una cirugía ocular para hacer que sus ojos fueran ‘más asiáticos’ y usa su plataforma para faltar el respeto, infantilizar y fetichizar a los asiáticos a diario”, se leía en uno de los comentarios que cuestionan su cambio.

“Esta es mi cultura ahora. Mi apariencia refleja eso. Algunos no lo entenderán, pero para los que han seguido mi camino en los últimos ocho años, en los que he sido muy infeliz, esta noticia no suena a novedad”, respondió a los ataques.

En palabras de Oli London

Tal es su admiración por el cantante de 25 años, que sus seguidores lo vieron casarse con una figura de cartón de Park, el original, en Las Vegas.

“Solo quiero enorgullecer a Jimin”, ha dicho en su canal de YouTube, sobre lo que dirá quién ha sido su modelo sobre sus cirugías. “Estoy seguro de que estará orgulloso de que me vea exactamente como él ahora”.

En medio de las discrepancias que ha causado, el personaje aseguró al medio estadounidense TMZ que ha recibido amenazas de muerte y que teme por su vida.

“La gente me dice que me mate, que vendrán a buscarme y me dispararán”, contó al medio.

“Lo comparo con ser transexual… siento que nací en el cuerpo equivocado. Debería haber sido Jimin en una vida diferente”, comentó.

