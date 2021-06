Bárbara Regil denuncia amenazas de muerte tras escándalo de su proteína

La actriz utilizó sus redes sociales para expresar cómo se siente luego de la polémica con el nutriólogo Ariel Terrón.

La madrugada de este jueves 17 de junio Bárbara de Regil utilizó sus redes sociales para romper el silencio y tomar una posición sobre la polémica por su proteína Loving It.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana reconoció que ha sido amedrentada luego del escándalo con el nutriólogo Ariel Terrón.

Este aseguró mediante un video que el suplemento alimenticio de la influencer genera daños a la salud.

NO deben tomar consejos de nutrición de #BarbaradeRegil:

Aries Terrón es un Nutriólogo, activo en YouTube, hizo un buen análisis de la proteína de Barbara "Loving it", los resultados que obtuvo mostraron un fraude en la composición de nutrientes. pic.twitter.com/sOfZtGm58h — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) June 15, 2021

Ante este panorama y la petición de que la cancelaran, reapareció para revelar que jamás ha amenazado a nadie y que en cambio ella sí ha recibido muestras de odio y amenazas que involucran violencia sexual.

A través de un video en sus redes sociales, Bárbara reveló que jamás amenazó al nutriólogo que analizó su proteína y que ella sí ha sido víctima de odio por este tema.

“Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo”, indicó.

“Como lo hiciste tú (Aries); tú que por el simple hecho de que soy una mujer diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína”, dijo.

La acriz vive con miedo

La protagonista de Rosario Tijeras aseguró que vive con miedo, tristeza, preocupación y ansiedad, pese a que según contó, ella inició el proyecto de redes para “empoderar, ser y hacer felices a los demás.

“Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario, las redes son una nueva plaza de linchamiento, donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás”, aseguró.

Bárbara de Regil también mostró que el nutriólogo la llamó “pendeja” en un video y externó que ella no lo ha amenazado, contrario a lo que él ha provocado.

“Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendeja”, aclaró.

“Pero sabes qué, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas”, finalizó la famosa.

