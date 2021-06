Integrantes de BTS interpretan tema de Becky G y así reacciona la famosa

RM y Jimin de BTS se hicieron virales al interpretar las estrofas de una canción en español.

BTS realizó la segunda de las fechas de su concierto de aniversario e incluyeron el tema “J-Hope” con la cantante, Becky G.

En su interpretación de “Chicken Noodle Soup“, dos de sus integrantes se hicieron viral al interpretar las estrofas en español.

Durante el concierto de aniversario de BTS, dos de sus integrantes se lucieron rapeando unas líneas en español, momento que se viralizó y ha generado una gran cantidad de elogios.

RM, Suga, Jungkook, Jimin, J-Hope, Jin y V realizaron el BTS 2021 Muster Sowowzoo, su show online conmemorando su octavo aniversario junto a Army, como se denominan sus fans.

Fue durante su presentación que Kim Nam-joon y Park Ji-min se lucieron interpretando parte de Chicken Noodle Soup, la colaboración de Jung Ho-seok con Becky G.

¿Como me tatuó este video de Namjoon cantando la parte de Becky G? pic.twitter.com/3LeEiNN6eY

La canción comenzó como lo hace tradicionalmente con las estrofas de J-Hope, sin embargo, al dar paso al segmento de la cantante de 24 años fue RM y Jimin quienes tomaron el micrófono para sorprender con las rimas en español. Sus seguidores latinos inmediatamente elogiaron su interpretación.

A través de una trasnmisión en vivo en sus redes sociales, la famosa comentó: “Me siento muy honrada, soy muy feliz, y lo hicieron genial (…) No sé, quizás debería aprender coreano para mostrar respecto, porque fue muy inspirador. Aprendí un poco, sólo un poquito para que J-Hope y yo pudiéramos entendernos un poco. Le echo de menos”.

Becky G talked about BTS’ CNS Performance on her Instagram Live! pic.twitter.com/5pE2D5pmIF

— btschaneIs⁷ (@btschaneIs) June 15, 2021