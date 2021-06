Victoria’s Secret renueva a sus ángeles con mujeres con figuras reales

La famosa marca de lencería le puso punto final al canon de cuerpo perfecto que mostraban en sus shows y ahora eligieron a mujeres reconocidas por defender la inclusión, la igualdad y la diversidad.

Victoria’s Secret decidió cambiar de rumbo para dejar atrás a sus modelos con alas que representaban un ideal de cuerpo femenino sexy inalcanzable para la mayoría de sus clientes.

Los famosos desfiles que realizaba la compañía de lencería eran seguidos a través de la televisión por millones de espectadores en todo el mundo.

Estos eran protagonizados por delgadas modelos, a las que se les conocía como “Angels”; sin embargo, tras el movimiento #MeToo, han ido perdiendo adeptos y ganando detractores.

En ese contexto, la empresa se propuso reinventarse y uno de los primeros pasos lo dio hace dos años cuando decidió cancelar su famoso evento anual en el que modelos como Heidi Klum, Gigi Hadid o Kendall Jenner desfilaban luciendo las prendas de la marca.

Ahora, ese proceso de cambio de imagen se ha profundizado con la contratación de figuras como la estrella estadounidense del fútbol femenino Megan Rapinoe o la actriz india Priyanka Chopra.

We are proud to announce an exciting new partnership platform, #TheVSCollective, designed to shape the future of Victoria’s Secret. @adutakech1 @amandadecadenet @mPinoe @priyankachopra Eileen Gu, Paloma Elsesser, Valentina Sampaio https://t.co/IdYrmLWkPM pic.twitter.com/bd9QMhCz2W

— Victoria's Secret (@VictoriasSecret) June 16, 2021