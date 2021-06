Así quedó el rostro de Kristal Silva tras accidente en Survivor México

La presentadora vivió un dramático momento cuando fue lesionada en plena competencia, lo que le provocó un fuerte sangrado y un intenso dolor.

Publicidad

El pasado 18 de junio se transmitió el episodio donde se observa a detalle el fuerte golpe que sufrió Kristal Silva.

La lesión le abrió el labio inferior lo que provocó rumores y especulaciones sobre si la presentadora de Venga la Alegría dejaría el reality show.

El accidente ocurrió durante una dinámica en la que un integrante del equipo debía construir una torre de bloques, mientras que otro luchaba con un participante del grupo contrario para evitar que destruyera el avance de la fila de bloques. Quien lograra armar la torre más alta, ganaba.

La ex reina de belleza se encontraba construyendo la torre de bloques, mientras Gary y Sargento Rap luchaban cuerpo a cuerpo.

En uno de los forcejeos de ambos, se acercaron demasiado a ella y por la inercia de la velocidad, Gary empujó a Sargento y este le cayó encima.

La modelo se golpeó en la cara con la esquina de la mesa donde se encontraba y cayó al suelo fuera del perímetro del juego. En cuanto acudieron a ayudarla, sangraba bastante y se veía confundida.

“¡El diente me lo tiró! Me movió el diente”, exclamó en medio del llanto, quien fue trasladada de emergencia.

Cynthia, otra de las concursantes y quien ha hecho una entrañable amistad con Silva, también se mostró desesperada ante la reacción de la conductora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Survivor México (@survivormexico)

La salud de la presentadora

Kristal Silva fue atendida por un doctor, quien le limpió la herida y la trató de calmar, pues la conductora no paraba llorar.

“No es una herida, doc, tengo el diente movido. Lo siento destruido”, gritó la competidora.

Ante estas sorprendentes escenas, su prometido Luis Ángel, habló para el matutino Venga la Alegría, donde expresó que se sintió muy preocupado por la situación de su pareja.

“Al principio sentí coraje porque no sabía nada. Yo todos los días hablo con su mamá y tenemos ese miedo: que no se corte, que no se doble el tobillo o que no tenga una lesión. Ese miedo ya pasó. No podemos hacer nada, es una impotencia terrible”, expresó durante la entrevista.

Sin embargo, y contrario a las especulaciones que han inundado las redes sociales en los últimos días, el abogado considera que su novia no saldrá de la competencia por esa lesión.

“Esa mujer es un soldado. La lesión no creo que ponga en riesgo su vida, me duele porque es su rostro y lo cuida como cualquier mujer. Hasta con muletas va a seguir luchando. Les apuesto que no va a tirar la toalla”, aseguró el hombre de 29 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kristal Silva (@kristalsilva_)

(Visited 921 times, 921 visits today)