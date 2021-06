“¡Es inadecuado!” Ricky Martin es atacado por posar con su esposo para famosa revista

Algunos usuarios de redes sociales consideran que la nueva portada que incluye al cantante con su esposo es “inadecuada”.

Con la intención de promocionar su nuevo sencillo “Qué rico fuera”, el cantante puertorriqueño ofreció una entrevista para la revista CAP 74024. Además, Ricky Martin posó para la portada junto a su esposo, Jwan Yosef.

El famoso es la portada de la más recientes edición de esa revista, que también celebra el Mes del Orgullo LGBT. Sin embargo, las fotografías que tienen una temática más íntima y pasional crearon polémica.

En la fotografía principal se aprecia a la pareja sin ropa, aunque en un primer plano, mientras Iwan Yosef tiene el rostro volteado y Ricky Martin aparece de perfil. La imagen demuestra el amor que ambos se tienen.

Inmediatamente, muchos fans enviaron cantidad de comentarios negativos pues no están de acuerdo a que el artista “se exponga tanto” con respecto a su orientación sexual.

“Eso deberían dejarlo para cuando estén en privado”, “Así podría ser una mujer y un hombre, las tomas son inadecuadas”, “Son fotografías íntimas que no deberían ser parte de una revista que puede ser vista por niños”, “Muy bien las fotos y todo pero no me parece correcto, y también soy gay”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Tras los comentarios, también hubo fans que defendieron al artista y a su esposo. Además, recordaron que es una edición LGBT+ y que es para mayores de edad.

